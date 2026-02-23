Prezident İlham Əliyev "AzerGold"un bir qrup əməkdaşını "Tərəqqi" medalı ilə təltif edib

"AzerGold" Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti əməkdaşları "Tərəqqi" medalı ilə təltif edilib.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev Sərəncam imzalayıb.

Sərəncama əsasən, Azərbaycanda dağ-mədən sənayesinin inkişafı, o cümlədən metal yataqlarının kəşfiyyatı, işlənməsi, hasilatı və emalı sahəsində xüsusi xidmətləri olan "AzerGold" Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin aşağıdakı əməkdaşları "Tərəqqi" medalı ilə təltif edilsinlər:

Caniyev İbrahim Mustafa oğlu

Hüseynov Fuad Camal oğlu

Xələfov Sadiq Miri oğlu

İsmayılov Tofiq Köçəri oğlu

Quliyev Emil Ehtiram oğlu

Məmmədəliyev Dadaş Şixməmməd oğlu

Məmmədov Ələsgər Ağamehdi oğlu

Talıbov Zəka Famil oğlu.