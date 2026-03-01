https://news.day.az/azerinews/1819177.html İran Hörmüz boğazını gəmilər üçün açıb İran hökuməti strateji əhəmiyyətli Hörmüz boğazından gəmilərin tranzitini icazə verəcək. APA xəbər verir ki, bu barədə İran Ali Məsləhət Orqanın katibi bildirib. Qeyd edilib ki, ABŞ hərbi gəmiləri isə hələ də İranın hücumları üçün qanuni hədəflər olaraq qalır.
