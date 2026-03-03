"Formula 1" Azərbaycan Qran-Prisi 2026 üçün Paddok tikintisinə başlanıb
"Formula 1" Azərbaycan Qran-Prisi 2026 üçün Paddok tikintisinə başlanıb.
Bu barədə Day.Az Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkətindən (BCC) məlumat verilib.
Bildirilib ki,"Formula 1" Azərbaycan Qran-Prisi 2026-ya hazırlıqlar çərçivəsində paddokun yenidən tikintisə başlanıb:
"Paddok hər zamanki kimi Neftçilər prospektində, Hökumət evinin qarşısında quraşdırılır.
Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkəti (BCC) piyadaların və sürücülərin diqqətli olmalarını xahiş edir və şəhər sakinlərinə göstərdikləri anlayışa görə təşəkkürünü bildirir.
Xatırladaq ki, Formula 1 Azərbaycan Qran-Prisi 2026 24-26 sentyabr tarixlərində baş tutacaq. Dünyanın ən böyük avtoidman yarışı on minlərlə qonağın iştirakı ilə Bakıya yenidən möhtəşəm yarış həyəcanı qatacaq".
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре