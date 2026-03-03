https://news.day.az/azerinews/1819757.html Tıxacları azaltmaq üçün "Şamaxinka" belə yenilənə bilər - VİDEO "Şamaxinka" ərazisində təkcə işıqforların yenilənməsi ilə kifayətlənmək deyil, mühitinin dəyişdirilməsi də mümkündür.
Day.Az Milli.Az-a istinaədn xəbər verir ki, bu istiqamətdə eynisəviyyəli piyada keçidlərinin yaradılması, velosiped zolaqlarının təşkili, daha geniş səkilərin salınması, kiçik ictimai məkanların formalaşdırılması və düzgün işıqlandırmanın təmin olunması təklif edilir.
Qeyd olunur ki, daha rahat və əlçatan şəhər mühiti avtomobil asılılığını tədricən azaldaraq tıxacların qismən yüngülləşməsinə səbəb ola bilər.
Mənbə: İnsan yönümlü şəhərlər
