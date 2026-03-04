“8-ci km" bazarında bayramqabağı QİYMƏTLƏR - Qoz ləpəsi 18, fındıq 24 manat - FOTO
Qarşıdan Ramzan və Novruz bayramı gəlir. Bayram ərəfəsində bazarlarda müşahidə olunan qiymətlər diqqət çəkir.
Day.Az xəbər verir ki, bununla bağlı Milli.Az-ın əməkdaşı Bakının ən məşhur bazarlarından olan "8-ci km" bazarında olub, qiymətlərlə maraqlanıb.
Bazarda mal əti 17.50 manat, quzu əti 21.50 manat, qoyun əti isə 14-15 manat arasında təklif olunur. Toyuq broyler 4.50 manat, kəsilmiş halda 6-7 manatdır. Kənd toyuğu isə çəkisindən asılı olaraq 8, 10 və 12 manata satılır.
Banan 3.50 manat, alma 2 manat, armud 2.50 manatdır. Göyərtinin bir dəstəsi 0.20 manata təklif olunur.
Kartofun İran sortu 1.50 manatdır. Gədəbəy kartofu isə 1.60-1.80 manat arasında dəyişir.
Çərəz məhsullarına gəlincə, qozun ləpəsi 15-18 manat, fındıq ləpəsi 22-24 manatdır. Qabıqlı qoz 8 manat, qabıqlı fındıq 10 manatdır. Şabalıd 12 manat, Qəbələ şabalıdı isə 14 manatdır.
Düyünün qiyməti isə 4 manat təşkil edir.
Satıcıların sözlərinə görə, bayram yaxınlaşdıqca alıcılıq qabiliyyəti artır və bəzi məhsullarda qiymət dəyişkənliyi müşahidə oluna bilər.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре