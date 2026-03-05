https://news.day.az/azerinews/1819936.html "Eşref Rüya"da yeni sima - FOTO Kanal D-nin reytinqli layihəsi olan 'Eşref Rüya'nın aktyor heyəti genişlənməkdə davam edir. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, tanınmış aktyor Cem Söküt serialın komandasına qoşulub. O, ekranda 'Cahid' obrazı ilə tamaşaçıların qarşısına çıxacaq.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, tanınmış aktyor Cem Söküt serialın komandasına qoşulub. O, ekranda 'Cahid' obrazı ilə tamaşaçıların qarşısına çıxacaq.
"Eşref Rüya"da yeni sima - FOTO
Kanal D-nin reytinqli layihəsi olan 'Eşref Rüya'nın aktyor heyəti genişlənməkdə davam edir.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, tanınmış aktyor Cem Söküt serialın komandasına qoşulub. O, ekranda 'Cahid' obrazı ilə tamaşaçıların qarşısına çıxacaq.
Xatırladaq ki, ekran işinin aparıcı rollarını ulduz duet - Çağatay Ulusoy və Demet Özdemir canlandırır.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре