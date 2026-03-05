"Eşref Rüya"da yeni sima

Kanal D-nin reytinqli layihəsi olan 'Eşref Rüya'nın aktyor heyəti genişlənməkdə davam edir.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, tanınmış aktyor Cem Söküt serialın komandasına qoşulub. O, ekranda 'Cahid' obrazı ilə tamaşaçıların qarşısına çıxacaq.

Xatırladaq ki, ekran işinin aparıcı rollarını ulduz duet - Çağatay Ulusoy və Demet Özdemir canlandırır.