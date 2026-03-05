https://news.day.az/azerinews/1820101.html İqtisadiyyat Nazirliyinin kollegiyasının tərkibi genişləndirilib İqtisadiyyat Nazirliyinin kollegiyasının tərkibi genişləndirilib. Day.Az xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov müvafiq qərar imzalayıb. Qərara əsasən, İqtisadiyyat Nazirliyinin Aparat rəhbəri də kollegiyanın üzvü olub.
