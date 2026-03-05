https://news.day.az/azerinews/1820156.html Dron hücumundan sonra Naxçıvan Hava Limanı – FOTO Xəbər verdiyimiz kimi, İran İslam Respublikasının ərazisindən Naxçıvan Muxtar Respublikasına bu gün günorta saatlarında dron hücumları həyata keçirilib. Day.Az xəbər verir ki, dronlardan biri Naxçıvan Muxtar Respublikasının Hava Limanının terminal binasına, digəri isə Şəkərabad kəndində məktəb binasının yaxınlığına düşüb.
Hava Limanının binasına zərər dəyib, iki mülki şəxs xəsarət alıb.
Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanının sərnişin zalından çəkilən fotoları təqdim edirik:
