İrandan təxliyə ilə bağlı 50-dən çox ölkədən 2500-dən çox müraciət almışıq

İrandan təxliyə ilə bağlı ümumilikdə 50-dən çox ölkədən 2 500-dən çox müraciət daxil olub. Day.Az xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Moldovanın Baş nazirinin müavini və xarici işlər naziri Mixay Popşoi ilə Bakıda birgə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib.
Nazirin sözlərinə görə, müraciət edənlərin böyük bir hissəsinin Azərbaycan quru sərhədindən keçidi təmin edilib:
"Çətin vəziyyətə düşmüş xarici ölkə vətəndaşlarına da ənənəvi olaraq köməyimizi əsirgəmirik".
