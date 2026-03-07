İrandan Azərbaycana ümumilikdə 1761 nəfər təxliyə edilib
İrandan həm Azərbaycan, həm də digər ölkələrin vətəndaşlarının təxliyəsi davam edir.
Day.Az xəbər verir ki, 28 fevral 8.00-dan - 7 mart saat 10:00-dək İrandan müxtəlif ölkələrin vətəndaşları olmaqla ümumilikdə 1761 nəfər təxliyə olunub.
Belə ki, 487 Çin, 297 Azərbaycan, 282 Rusiya, 173 Tacikistan, 118 Pakistan, 57 Oman, 44 İtaliya, 32 İndoneziya, 20 İspaniya, 18 Səudiyyə Ərəbistanı, 21 İran, 16 Fransa, 13 Gürcüstan, 10 Bolqarıstan, 10 Konqo, 8 Braziliya, 8 Böyük Britaniya, 7 Belarus, 7 Özbəkistan, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Slovakiya, Kanadanın hər birinin 6, Serbiya, Nigeriya, Qazaxısta, Əfqanıstan, Çexiyanın hər birinin 5, Bəhreyn, İordaniya, İsveçrə, Şri-Lanka, Yaponiya, Ukrayna, Türkiyə, Macarıstan, Belçika və Küveytin hər birinin 4 vətəndaşı təxliyə edilib.
Siyahıda həmçinin Qətər, Banqladeş, Meksika, Filippin, Finlandiya, Rumıniya, Xorvatiyanın hər biri üzrə 3 vətəndaş, Nepal, Livan, Qırğızıstan, Yəmən, Sudan, Hindistan, Kiprin hər biri üzrə isə 2 vətəndaş yer alıb. Polşa, Avstraliya, Tunis, Argentina, Bosniya və Hersoqovina, Latviya, Misir, Myanma, Maldiv adaları, Kuba, Cənubi Afrika, İsveç, Almaniya və Vatikanın hər biri üzrə isə 1 nəfər Azərbaycanın sərhədi vasitəsilə İrandan təxliyə edilib.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре