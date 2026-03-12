Bütün sosial ödənişlər qrafikdən əvvəl yekunlaşdırılacaq

Bütün sosial ödənişlər martın 13-də qrafikdən əvvəl yekunlaşdırılacaq.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə DSMF məlumat yayıb.

Bildirilir ki, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən qarşıdan gələn bayramlarla əlaqədar olaraq bütün müavinət, təqaüd, kompensasiya və ünvanlı dövlət sosial yardımların qrafikdən əvvəl - martın 13-də ödənilməsi nəzərdə tutulub.

 

Beləliklə, respublika üzrə bütün sosial ödənişlər qrafikdən əvvəl yekunlaşdırılmış olacaq.