Bütün sosial ödənişlər qrafikdən əvvəl yekunlaşdırılacaq - Bu tarixdə

Bütün sosial ödənişlər martın 13-də qrafikdən əvvəl yekunlaşdırılacaq. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə DSMF məlumat yayıb.
Bütün sosial ödənişlər martın 13-də qrafikdən əvvəl yekunlaşdırılacaq.
Bildirilir ki, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən qarşıdan gələn bayramlarla əlaqədar olaraq bütün müavinət, təqaüd, kompensasiya və ünvanlı dövlət sosial yardımların qrafikdən əvvəl - martın 13-də ödənilməsi nəzərdə tutulub.
Beləliklə, respublika üzrə bütün sosial ödənişlər qrafikdən əvvəl yekunlaşdırılmış olacaq.
