Azərbaycanla Qara Dəniz Ticarət və İnkişaf Bankı arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olunub
Azərbaycan və Qara Dəniz Ticarət və İnkişaf Bankı arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi imkanları müzakirə olunub.
Day.Az bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, iqtisadiyyat nazirinin müavini Anar Axundov Qara Dəniz Ticarət və İnkişaf Bankının vitse-prezidenti Ziya Əliyevlə görüşüb.
Görüşdə Azərbaycanın beynəlxalq maliyyə qurumları, o cümlədən Qara Dəniz Ticarət və İnkişaf Bankı ilə səmərəli əməkdaşlığının iqtisadi inkişafda rolu vurğulanıb. Qeyd olunub ki, biznesin maliyyə resurslarına çıxış imkanlarının genişləndirilməsi istiqamətində Bankın Azərbaycanın özəl bankları ilə tərəfdaşlığı sahibkarlığın dəstəklənməsinə və investisiya imkanlarının artırılmasına xidmət edir.
Görüş zamanı Azərbaycanın strateji inkişaf prioritetləri haqqında məlumat verilib, Bankla tərəfdaşlığın genişləndirilməsi potensialı diqqətə çatdırılıb.
Tərəflər Azərbaycanda həyata keçirilən prioritet layihələr, o cümlədən dövlət-özəl tərəfdaşlığı layihələri, sənaye zonaları, kiçik və orta sahibkarlığa dəstək istiqamətində birgə fəaliyyət perspektivləri barədə müzakirə aparıblar.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре