XİN Efiopiyaya başsağlığı verib Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Efiopiyaya başsağlığı verib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə XİN-in sosial şəbəkə hesabında paylaşım edilib. "Efiopiyada baş verən dağıdıcı torpaq sürüşmələri və daşqınlar nəticəsində çoxsaylı insanların həlak olması və yaralanması bizi dərindən kədərləndirdi.
"Efiopiyada baş verən dağıdıcı torpaq sürüşmələri və daşqınlar nəticəsində çoxsaylı insanların həlak olması və yaralanması bizi dərindən kədərləndirdi. Həyatını itirənlərin ailələrinə, Efiopiya hökumətinə və xalqına dərin hüznlə başsağlığı verir, bu fəlakətdən zərər çəkmiş insanlarla həmrəy olduğumuzu bildiririk. Yaralananların tezliklə və tam sağalmasını arzulayırıq", - paylaşımda bildirilib.
