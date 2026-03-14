İntihar etdiyi deyilən Ayşegül öldürülübmüş - İddia - FOTOlar
"İşte benim stilim"in iştirakçısı Ayşegül Eraslanın öldürüldüyü iddia olunub.
Day.Az yazır ki, bu barədə həqiqət tibbi ekspertizanın rəyindən sonra məlum olub.
Belə ki, iki nəfər Ayşegülü ikimərtəbəli evindəki pilləkənlərdən itələyib. Boynunun qırılması nəticəsində ölən A. Eraslanın biləkləri sonradan kəsilib.
Cinayəti intihar kimi qələmə vermək üçün mərhumun adından məktub yazılıb və paylaşılıb.
Dostları məktubdakı əl yazısının da Ayşegülə aid olmadığını müəyyən edib.
Hadisə ilə bağlı istintaq davam edir. (OLAY)
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре