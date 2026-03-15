Alimlərin və mütəfəkkirlərin şərin mahiyyətini anlamağa təsiri əhəmiyyətli olub - Vayra Vike-Freyberqa
Erkən dövrdə alimlərin, mütəfəkkirlərin və ictimai xadimlərin təsiri, xüsusən də şər təbiəti haqqında düşüncələrdə çox güclü hiss olunurdu.
Trend xəbər verir ki, bunu Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədri, 1999-cu ildən 2007-ci ilə qədər Latviyanın prezidenti və Dünya İncəsənət və Elm Akademiyasının üzvü Vayra Vike-Freyberqa bu gün XIII Qlobal Bakı Forumu çərçivəsində əlavə sessiyada deyib.
Vayra Vike-Freyberqanın sözlərinə görə, münaqişələr adətən insan təbiətinin eyni təkrarlanan qüvvələri tərəfindən idarə olunur ki, bunlardan biri də ideologiyadır.
"İdeologiya geniş mənada - müəyyən mənimsənilmiş həqiqətdir, xüsusilə dini, hansının ki birbaşa göydən, ali fövqəlbəşəri qanunlardan gəldiyi iddia olunur. Bu "əmin və mübahisəsiz" həqiqət insanın həyatına rəhbərlik etməli və cəmiyyət üçün əsas olmalıdır", - deyə o vurğulayıb.
O qeyd edib ki, ideologiya bir çox cəhətdən faydalı olub - sivilizasiyaların formalaşmasına kömək edib - lakin eyni zamanda tez-tez münaqişə mənbəyi olub.
"Hətta böyük və ya şifahi ənənənin mövcud olduğu hallarda belə, həmişə fərqli şərhlər ehtimalı var", - deyə o əlavə edib.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре