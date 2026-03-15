Alimlərin və mütəfəkkirlərin şərin mahiyyətini anlamağa təsiri əhəmiyyətli olub

Erkən dövrdə alimlərin, mütəfəkkirlərin və ictimai xadimlərin təsiri, xüsusən də şər təbiəti haqqında düşüncələrdə çox güclü hiss olunurdu.

Trend xəbər verir ki, bunu Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədri, 1999-cu ildən 2007-ci ilə qədər Latviyanın prezidenti və Dünya İncəsənət və Elm Akademiyasının üzvü Vayra Vike-Freyberqa bu gün XIII Qlobal Bakı Forumu çərçivəsində əlavə sessiyada deyib.

Vayra Vike-Freyberqanın sözlərinə görə, münaqişələr adətən insan təbiətinin eyni təkrarlanan qüvvələri tərəfindən idarə olunur ki, bunlardan biri də ideologiyadır.

"İdeologiya geniş mənada - müəyyən mənimsənilmiş həqiqətdir, xüsusilə dini, hansının ki birbaşa göydən, ali fövqəlbəşəri qanunlardan gəldiyi iddia olunur. Bu "əmin və mübahisəsiz" həqiqət insanın həyatına rəhbərlik etməli və cəmiyyət üçün əsas olmalıdır", - deyə o vurğulayıb.

O qeyd edib ki, ideologiya bir çox cəhətdən faydalı olub - sivilizasiyaların formalaşmasına kömək edib - lakin eyni zamanda tez-tez münaqişə mənbəyi olub.

"Hətta böyük və ya şifahi ənənənin mövcud olduğu hallarda belə, həmişə fərqli şərhlər ehtimalı var", - deyə o əlavə edib.