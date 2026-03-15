Moskvada tramvaylar toqquşdu: Yaralılar var - VİDEO
Rusiyanın paytaxtı Moskvada iki tramvay toqquşub.
Milli.Az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya mətbuatı məlumat yayıb.
Məlumata görə, hadisə nəticəsində 22 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb. Yaralılardan beşi uşaqdır.
Toqquşmanın ilkin səbəbi kimi texniki nasazlıq nəticəsində tramvaylardan birinin relsdən çıxması göstərilib.
Toqquşma anında hər iki tramvayda ümumilikdə 70-ə yaxın insan olub.
