Faydasızdır, həm də ZİYANLI
Hemoroidin xalq təbabəti ilə müalicəsi faydadan daha çox zərər verə bilər.
Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə proktoloq Aleksey Vinnikov deyib.
O, özünümüalicənin təhlükəli nəticələri barədə xəbərdarlıq edib:
"Hemoroid üçün ən populyar xalq müalicələrinə çiy kartofdan, aloedən, zəlilərdən, buxar vannalarından və bitki mənşəli dəmləmələrdən istifadə etmək daxildir".
Vinnikovun sözlərinə görə, özünümüalicə ciddi risk yaradır, vəziyyəti daha da pisləşdirir:
"Təcrübədə hemoroid üçün xalq müalicəsi yalnız faydasız deyil, həm də xarici düyünlərin iltihabını pisləşdirə və qanaxmaya səbəb ola bilər. Bəzi hallarda bu cür müalicənin yan təsirlərini aradan qaldırmağın yeganə yolu cərrahiyyədir", - deyə mütəxəssis xəbərdarlıq edib.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре