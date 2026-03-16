Pişiklər bizim görmədiyimiz nəyi GÖRÜR?
Pişiklər hər zaman sirli canlılar kimi görünür. Onların baxışları çox vaxt elə bir yerə yönəlir ki, insan orada heç bir qeyri-adi şey görmür. Pişiklərin görmə sistemi fərqli qurulub. Onlar dünyanı başqa bir spektrdə qavrayırlar.
Lent.az xəbər verir ki, pişiklər ultrabənövşəyi (UV) əks olunmaları görə bilirlər, insan gözü isə bunu ayırd edə bilmir.
Bu, heyvanların qəribə davranışını izah edir. Onlar bizim üçün görünməyən şeylərə reaksiya verirlər. Pişiklər qaranlıqda hərəkəti daha yaxşı seçirlər. Onların gözləri gecə ovuna uyğunlaşıb. Onlar dünyanı daha az parlaq, amma daha kontrastlı görürlər. Bu isə alaqaranlıqda rahat istiqamət tapmağa kömək edir. Alimlər bildirirlər ki, pişiklər ən xırda hərəkətləri belə görür. İnsan isə çox vaxt bunları görməzdən gəlir. Məhz buna görə pişiklər həşəratlara və ya kölgələrə reaksiya verirlər. Onların görməsi bizim hiss etmədiyimiz detalları "tutur". Pişiklər həmçinin geniş baxış bucağına malikdirlər. Onlar ətrafdakı daha çox məkanı görə bilirlər. Bu xüsusiyyət onları detallara qarşı daha diqqətli edir. Hətta ən kiçik hərəkət belə reaksiyaya səbəb olur. Bəzi araşdırmalar göstərir ki, pişiklər işığın dəyişməsini də daha yaxşı hiss edirlər. Onlar əks olunmaları və parıltıları fərq edirlər. Bu da elə təəssürat yaradır ki, heyvan boşluğa baxır. Əslində isə o, bizim üçün görünməyən hadisələri müşahidə edir. Pişiklər mavi və yaşıl rəng çalarlarını daha yaxşı ayırd edirlər. Qırmızı rəng isə onlar üçün daha az nəzərə çarpır. Onların görməsi ov üçün uyğunlaşdırılıb. Bu, təbiətdə sağ qalmağa kömək edən bir üstünlükdür.
