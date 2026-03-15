Bakıda ilk dəfə olaraq Türkmənistanın əfsanəvi "Qalkınış" atçılıq şousu keçirilib
Bakıda "Circus Sea Breeze" arenasında Türkmənistan Dövlət Sirkinin qastrol səfərinin açılış mərasimi baş tutub. Əfsanəvi "Qalkınış" qrupu genişmiqyaslı "Şərq Sirki" sirk şousunu təqdim edib.
Trend xəbər verir ki, açılış mərasimində Türkmənistanın Azərbaycandakı səfiri Qurbanməmmət Elyasov iki ölkə arasında yüksək səviyyədə qardaşlıq münasibətlərini vurğulayaraq, bu layihənin xalqlar arasında daha bir körpüyə və Azərbaycan ilə Türkmənistan arasında mədəni əməkdaşlığın parlaq simvoluna çevrildiyini qeyd edib.
"Qalkınış" kollektivi dünyanın ən nüfuzlu sirk festivallarından biri olan 45-ci Monte-Karlo Beynəlxalq Sirk Festivalının laureatıdır. Onların məşhur atçılıq qrupu beynəlxalq peşəkar ictimaiyyət tərəfindən dünya səhnəsindəki ən yaxşı qruplardan biri kimi tanınır.
Tamaşaçılar həqiqətən valehedici bir tamaşa ilə qarşılaşdılar: atlıların qüsursuz sinxronluğu, at üstündə mürəkkəb akrobatik tryuklar, güclü dinamika və ən yüksək səviyyəli sənətkarlıq. Virtuoz akrobatik çıxışlar və mürəkkəb atçılıq elementləri komandanın yüksək peşəkarlığını və Türkmənistan atçılıq sənəti məktəbinin uzunmüddətli ənənələrini vurğuladı.
"Şərq Sirki" proqramına beynəlxalq səviyyədə tanınmış akrobatların, müxtəlif janrlardan olan sənətçilərin, klounların çıxışları, eləcə də itlərin və meymunların iştirakı ilə canlı çıxışlar daxil olub. Hər bir tamaşa miqyası, dinamizmi və əsl sirk festivalı ab-havası ilə seçilirdi. Tamaşaçılar möhtəşəm tamaşaları səmimi qarşıladılar və onları gurultulu alqışlarla müşayiət etdilər.
Axşamın kulminasiya nöqtəsi Türkmənistan və Azərbaycanın dövlət bayraqlarını daşıyan atlıların təntənəli şəkildə çıxışı oldu ki, bu da iki ölkə arasında qardaşlıq münasibətlərini və mədəni və güclənən humanitar əməkdaşlığı simvolik olaraq vurğulayıb.
Tamaşada dövlət qurumlarının və diplomatik korpusun nümayəndələri də daxil olmaqla 400-dən çox qonaq iştirak edib. Layihənin təşkilatçısı, ən yüksək sirk mükafatı laureatı Allahverdi İsrafilov qeyd edib ki, sirk təkcə bir sənət növü deyil, həm də gənc nəslə dəstək olan mühüm mədəni və təhsil vasitəsidir. Novruz bayramı ilə əlaqədar olaraq məktəblilər və müəllimlər üçün xüsusi bir kampaniya, eləcə də sosial təşəbbüs həyata keçirilir.
"Circus Sea Breeze"in ənənəsinə uyğun olaraq, ilk bir neçə günlük tamaşalar valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqlara, əlil uşaqlara, şəhid ailələrindən və Qarabağ müharibəsi veteranlarından olan uşaqlara həsr olunur.
Tamaşa 14 martdan 30 mart tarixinə qədər davam edir. Tamaşaçıların rahatlığı üçün Koroğlu metro stansiyasından "Circus Sea Breeze"ə və geriyə xüsusi avtobus marşrutu təşkil edilib.
