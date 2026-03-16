AzTV-nin əməkdaşı qəfil vəfat etdi
Azərbaycan Televiziyasının (AzTV) kollektivinə ağır itki üz verib. Qurumun gənc və istedadlı əməkdaşı Bahadur Nəsirov vaxtsız dünyasını dəyişib.
Day.Az konkret.az-a istinadən xəbər verir ki, 38 yaşlı B.Nəsirov bu gün səhər saatlarında qəfil keçinib. Onun ölüm xəbərini həmkarı Sevinc İsmayılqızı ictimaiyyətə çatdırıb.
Mərhumun bir azyaşlı övladı yadigar qalıb.
Allah rəhmət eləsin
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре