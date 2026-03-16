AzTV-nin əməkdaşı qəfil vəfat etdi

Azərbaycan Televiziyasının (AzTV) kollektivinə ağır itki üz verib. Qurumun gənc və istedadlı əməkdaşı Bahadur Nəsirov vaxtsız dünyasını dəyişib.

Day.Az konkret.az-a istinadən xəbər verir ki, 38 yaşlı B.Nəsirov bu gün səhər saatlarında qəfil keçinib. Onun ölüm xəbərini həmkarı Sevinc İsmayılqızı ictimaiyyətə çatdırıb.

Mərhumun bir azyaşlı övladı yadigar qalıb.

Allah rəhmət eləsin 