https://news.day.az/azerinews/1822419.html Bakıda moped divara çırpıldı - 21 yaşlı sürücü öldü Bakıda ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, 2005-ci il təvəllüdlü Mayılov Hüseyn Mayıl oğlunun idarə etdiyi "Champ" markalı moped Xəzər rayon Şağan qəsəbəsində hərəkətdə olarkən divara çırpılıb. Nəticədə o aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb.
Faktla bağlı Xəzər RPİ-də araşdırma aparılır.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре