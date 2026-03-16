Bakıda moped divara çırpıldı

Bakıda ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, 2005-ci il təvəllüdlü Mayılov Hüseyn Mayıl oğlunun idarə etdiyi "Champ" markalı moped Xəzər rayon Şağan qəsəbəsində hərəkətdə olarkən divara çırpılıb.

Nəticədə o aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb.

Faktla bağlı Xəzər RPİ-də araşdırma aparılır.