Xəzərdə zəlzələ olub

Xəzər dənizində zəlzələ olub.

Bu barədə Day.Az-a Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzindən məlumat verilib.

Yeraltı təkan yerli vaxtla 05:57-də qeydə alınıb,

74 km dərinlikdə baş verən zəlzələnin maqnitudası 3.1-dir.