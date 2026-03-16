Xəzərdə zəlzələ olub

Xəzər dənizində zəlzələ olub. Bu barədə Day.Az-a Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzindən məlumat verilib. Yeraltı təkan yerli vaxtla 05:57-də qeydə alınıb, 74 km dərinlikdə baş verən zəlzələnin maqnitudası 3.1-dir.
