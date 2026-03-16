Aİ Yaxın Şərq ölkələrinə 458 milyon avro humanitar yardım ayırır
Avropa Komissiyası Fələstin, Livan, Suriya, İordaniya və Misir üçün 458 milyon avro dəyərində humanitar yardım ayıracağını açıqlayıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə xarici KİV-lər məlumat yayıb.
Qurumun məlumatında Avropa İttifaqının (Aİ) əsas donorların regiondan çıxması və beynəlxalq humanitar hüququn misli görünməmiş gərginlik altında olması ilə əlaqədar milyonlarla insana həyati yardımları davam etdirdiyi bildirilib.
Yardım proqramı çərçivəsində Suriyaya 210, Fələstinə 124, Livana 100, İordaniyaya 15,5, Misirə isə 8 milyon avro ayrılması nəzərdə tutulur.
