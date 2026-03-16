Koçaryan Baş nazirliyə namizəd oldu

Ermənistanın ikinci prezidenti Robert Koçaryan növbəti parlament seçkilərində yenidən mübarizə aparacaq.

Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, "Ermənistan" bloku seçkilərə Koçaryanın liderliyi ilə qatılacaq.

Bu barədə məlumatı parlamentin müxalif "Ermənistan" fraksiyasının deputatı Anna Qriqoryan təsdiqləyib.