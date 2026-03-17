Azərbaycan neft və qazının reallaşmış orta qiyməti açıqlanıb
2025-ci ildə Azərbaycan neftinin reallaşmış orta qiyməti 68,5 dollar olub. Bu rəqəm 2024-cü ildə 84 dollara bərabər idi.
Day.Az xəbər verir ki, bunu bu gün Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) Statistika departamentinin direktoru Samir Nəsirov 2025-ci ilin yekunlarına dair tədiyə balansının açıqlanmasına həsr olunmuş brifinqdə deyib.
"Azərbaycan qazının ixrac olunmuş min kubmetri 289 dollar təşkil edib. Bu isə əvvəlki illə müqayisədə 5,5 faiz artım deməkdir", - o bildirib.
