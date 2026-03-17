WUF13-ün keçiriləcəyi məkan şəhərcik formatında hazırlanır
Bu il BMT-nin ən böyük qeyri-siyasi tədbiri mayın 17-22 aralığında Bakıda təşkil ediləcək. WUF13-də 30 minədək iştirakçının tədbirə qoşulacağı gözlənilir.
Day.Az xəbər verir ki, bu fikirləri bu gün WUF13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin icraçı direktoru Adil Məmmədov "WUF13 - Özəl sektor üçün məlumatlandırma sessiyası"nda deyib.
"Tədbir iki istiqamətli olacaq. WUF13-də dövlət və hökumət rəhbərləri, qeyri-hökumət təşkilatları, alimlər, memarlar, eləcə də özəl sektor nümayəndələrinin iştirakı nəzərdə tutulur", - o bildirib.
WUF 13 rəsmisi vurğulayıb ki, tədbirin ikinci əsas sütunu "Urban Expo" adlı platformadır.
"Forum çərçivəsində böyük sosial-iqtisadi məsələlər, eləcə də iqlimlə bağlı proseslər müzakirə olunacaq. WUF13 Bakı Olimpiya Stadionunda keçiriləcək və hazırda ərazi şəhərcik formatında qurulur. Azərbaycan şirkətlərini daha fəal olmağa və WUF 13-ə qoşulmağa dəvət edirəm", - deyə o əlavə edib.
