Yaz gəldi, allergiya mövsümü başladı - Necə qorunmalı?
Yaz fəslinin gəlişi təbiətin canlanması, ağacların çiçəkləməsi və havanın isinməsi ilə müşayiət olunur. Lakin bu dövr bir çox insan üçün sevincdən çox narahatlıq gətirir. Söhbət yaz aylarında geniş yayılan polen allergiyasından gedir.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, mütəxəssislərin sözlərinə görə, yaz mövsümündə ağac və bitkilərin havaya buraxdığı polenlər bəzi insanlarda allergik reaksiyalara səbəb olur. Bu vəziyyət xüsusilə allergiyaya meyilli olan şəxslərdə daha qabarıq şəkildə özünü göstərir.
Polen allergiyasının ən çox rast gəlinən əlamətləri arasında tez-tez asqırma, burun axması, burun tutulması, gözlərdə qaşınma və qızartı, həmçinin halsızlıq və baş ağrısı yer alır. Bəzi hallarda bu vəziyyət nəfəs almaqda çətinlik və ya öskürəklə də müşayiət oluna bilər.
Həkimlər bildirirlər ki, allergiyanın şiddətlənməsinin qarşısını almaq üçün bir sıra sadə tədbirlər görmək mümkündür. Məsələn, polenlərin daha çox yayıldığı səhər saatlarında açıq havada uzun müddət qalmaq tövsiyə edilmir. Eyni zamanda evə gəldikdən sonra paltarların dəyişdirilməsi və üzün yuyulması da faydalı hesab olunur.
Mütəxəssislər allergiyası olan insanlara pəncərələri uzun müddət açıq saxlamamağı, toz və polenlərin evə daxil olmasının qarşısını almağı da məsləhət görürlər. Zərurət olduqda isə həkim məsləhəti ilə antihistamin preparatlarından istifadə edilə bilər.
Qeyd edək ki, polen allergiyası hər il yaz aylarında minlərlə insanın həyat keyfiyyətinə təsir edir. Buna görə də simptomlar gücləndikdə mütəxəssisə müraciət etmək vacib sayılır.
