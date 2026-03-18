Keçməyən öskürək təhlükəlidir - Xərçəng riski
Qrip və ya soyuqdəymədən sonra yaranan və həftələrlə davam edən öskürək ciddi sağlamlıq problemlərinin xəbərçisi ola bilər.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, xüsusilə gecə və gündüz tutmalar şəklində gələn, şərbətlər və ya bitki üsulları ilə keçməyən davamlı öskürəyə diqqət yetirmək lazımdır.
Bildirilir ki, uzun müddət davam edən öskürək allergik xəstəliklərdən tutmuş ürək və ağciyər problemlərinə qədər müxtəlif xəstəliklərin əlaməti ola bilər.
Ağciyər xəstəlikləri üzrə türkiyəli mütəxəssis, professor Tevfik Özlü qriplə başlayıb sonradan uzun müddət davam edən öskürəklə bağlı xəbərdarlıq edib. O bildirib ki, davamlı öskürək adi müalicə üsulları ilə keçmir və belə hallarda mütləq həkimə müraciət edilməlidir.
Onun sözlərinə görə, qış mövsümünün bitib yaz aylarının başlaması ilə bu cür şikayətlərlə müraciət edən xəstələrin sayı artır:
Mütəxəssis uzun müddət davam edən öskürəyin mütləq ciddi qəbul edilməli olduğunu vurğulayıb:
"Bu öskürək adi öskürək siropları və dərmanlarla keçmir. Bal və bitki çayları ilə də yaxşılaşmayan, insanı narahat edən və gündəlik həyat keyfiyyətini aşağı salan öskürəkdir. Bu halda mütləq müayinədən keçmək və altında xroniki xəstəlik olub-olmadığını araşdırmaq lazımdır. Bəzən öskürək başqa xəstəliklərin əlaməti də ola bilər. Məsələn, ürək çatışmazlığı olan xəstələr də öskürəklə müraciət edə bilərlər. Hətta ağciyər xərçəngi də bəzi hallarda öskürək vasitəsilə aşkarlanır. Buna görə də uzun müddət davam edən öskürəyi diqqətdən kənarda qoymaq olmaz. Normalda tənəffüs yolu infeksiyalarından sonra öskürək 3-5 gün davam edib keçir. Amma 3-8 həftədən çox çəkirsə, mütləq səbəbi araşdırılmalı və uyğun müalicə aparılmalıdır. Çünki bəzən arxasında ciddi problemlər dayanır".
