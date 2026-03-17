Azərbaycanda yeni “İdman Paytaxtı” seçilib

Gənclər və İdman Nazirliyinin 17 mart tarixli Kollegiya iclasında 2027-ci il üçün "İdman Paytaxtı" seçilib.

Bu barədə Day.Az-a nazirlikdən məlumat verilib.

Bildirilib ki, namizəd şəhərlərin təqdimatlarından sonra Yevlax şəhəri gələn il üçün ölkəmizin "İdman Paytaxtı" seçilib.