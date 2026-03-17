İstintaq təcridxanasına narkotik və psixotrop maddələrin keçirilməsinin qarşısı alınıb Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar xidmətinin əməliyyat aparatının əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində 2 saylı istintaq təcridxanasına narkotik və psixotrop maddələrin keçirilməsinin qarşısı alınıb. Bu barədə Day.Az-a Ədliyyə Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, həbs olunmuş şəxsə qohumu tərəfindən gətirilmiş sovqata baxış keçirilən zaman orada olan ayaqqabının içərisində xüsusi üsulla gizlədilmiş 2 ədəd bükülüdə 2,810 qram qurudulmuş marixuana və 1,233 qram metamfetamin aşkar olunub.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
