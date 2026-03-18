https://news.day.az/azerinews/1822899.html ABŞ İrana 2 tonluq raketlə zərbə endirdi
ABŞ İrana 2 tonluq raketlə zərbə endirdi
Məlumata görə, bir neçə saat əvvəl ABŞ qüvvələri Hörmüz boğazı yaxınlığında, İranın sahilboyu ərazilərində yerləşən möhkəmləndirilmiş raket obyektlərini 5 min funtluq (2,27 ton) xüsusi sursatlarla vurub.
Qeyd olunub ki, həmin obyektlərdə yerləşən İranın gəmiəleyhinə qanadlı raketləri boğazdan keçən beynəlxalq gəmiçilik üçün təhlükə yaradırdı.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре