Azərbaycanda zəlzələ olub
Xəzər dənizində zəlzələ qeydə alınıb.
Bu barədə Day.Az-a Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzindən məlumat verilib.
Zəlzələlərin tədqiqatı bürosunun məlumatına əsasən, yerli vaxtla 10:10:35-də qeydə alınan zəlzələnin dərinliyi 56 kilometr, maqnitudası 3.6 olub.
