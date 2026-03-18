Azərbaycanda zəlzələ olub

Xəzər dənizində zəlzələ qeydə alınıb.

Bu barədə Day.Az-a Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzindən məlumat verilib.

Zəlzələlərin tədqiqatı bürosunun məlumatına əsasən, yerli vaxtla 10:10:35-də qeydə alınan zəlzələnin dərinliyi 56 kilometr, maqnitudası 3.6 olub.