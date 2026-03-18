Müəllimlərin maaşlarına yenidən baxılması təklif edildi
Sertifikasiya imtahanlarının uğurla həyata keçirilməsi müsbət haldır və bu təcrübədən digər sahələrdə də istifadə olunur. Lakin əməkhaqqının nəticələrə uyğun proporsional artımı məsələsində müəyyən boşluqlar mövcuddur.
Day.Az xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Sosial qanunvericilik şöbəsinin müdiri Adil Vəliyev parlamentin Elm və təhsil komitəsində keçirilən "İncəsənət məktəblərinin mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri" mövzusunda ictimai dinləmədə deyib.
Şöbə müdiri nümunə gətirib ki, 31 bal toplayan müəllimlə 50 bal toplayan müəllim arasında əməkhaqqı fərqinin cəmi 10 faiz olması müəyyən mənada ədalət prinsipini tam təmin etmir.
"Sertifikasiya prosesi başa çatdıqdan və müvafiq qanun qəbul edildikdən sonra yalnız incəsənət məktəblərində deyil, ümumilikdə ölkənin orta ümumtəhsil məktəblərində fəaliyyət göstərən müəllimlərlə bağlı da yeni yanaşmaların tətbiqi üçün presedent yaradılması məqsədəuyğun olardı. Bu qaydalar, təbii ki, Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiqlənəcək və gələcəkdə Elm və Təhsil Nazirliyinin də bu məsələyə yenidən baxması üçün əsas yarada bilər", - deyə o qeyd edib.
