Ərinin xəyanətindən danışıb AĞLADI - "İnsan gözü ilə görəndə.." - VİDEO
Tanınmış aktrisa Xuraman Əliyeva sosial mediada etirafları ilə diqqət mərkəzinə düşüb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, , sənətçi keçmiş həyat yoldaşının ona xəyanət etdiyini açıqlayaraq göz yaşları içində yaşadığı ağrını bölüşüb. Xuraman Əliyeva bildirib ki, insanın sevdiyi şəxsdən aldığı xəyanət ən çox təsir edən hallar arasındadır: "Hər şey insanın gözü qarşısında olan adama təsir edir. Bir var ki, başqasından eşidirsən, fərqinə varmırsan, amma gözünlə görüb qulağınla eşidəndə çox pis təsir edir."
Aktrisanın bu səmimi açıqlaması izləyicilər tərəfindən böyük diqqətlə qarşılanıb. Sosial şəbəkə istifadəçiləri onun sözlərinə həm empatiya göstərərək dəstək verib, həm də şəxsi həyatdakı çətinliklər mövzusunda müzakirələr aparıblar.
Xuraman Əliyevanın paylaşımı qısa müddətdə sosial mediada geniş yayılaraq izləyicilər arasında emosional reaksiya yaradıb və fərqli şərhlərlə gündəmə gəlib.
