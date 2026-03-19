Azərbaycan millisinin Portuqaliya və Bolqarıstanla oyunlar üçün heyəti açıqlanıb
21 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandası martın 20-də Bakıda təlim-məşq toplanışına başlayacaq.
Day.Az xəbər verir ki, U-21 Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin B qrupunda martın 27-də 8-ci kilometr qəsəbə stadionunda Portuqaliya yığmasını qəbul edəcək, ertəsi gün Bolqarıstana yollanacaq.
Komanda martın 31-də isə Plovdiv şəhərində Bolqarıstan seçməsi ilə qarşılaşacaq.
1. Sadiq Məmmədzadə - Difai
2. Xəyal Fərzullayev - Sumqayıt
3. Səlim Həşimov - Şamaxı
4. Emin Rüstəmov - Karvan Yevlax
5. Elgün Dünyamaliyev - Cəbrayıl
6. Raul Məmmədov - Səbail
7. Okan Təhmazlı - Zaqatala
8. Əkbər Eyubov - Mingəçevir
9. Kənan Feyziyev - Sumqayıt
10. Eşqin Əhmədov - Qəbələ
11. Rüfət Abbasov - Şamaxı
12. Nadir Orucov - Sumqayıt
13. Bilal İsmayılov - Şamaxı
14. Nuğay Rəşidov - Qəbələ
15. Emil Süleymanov - Şamaxı
16. Oruc Məmmədov - Şamaxı
17 Şahin Şahniyarov - Qəbələ
18. Edqar Ədilxanov - Şamaxı
19. Hikmət Cəbrayılzadə - Qarabağ
20. Həsən Nəzərli - Keçiörən Bələdiyyəsi (Türkiyə)
21. Nahid Əliyev - Şəfa
22. Şahin İbrahimov - Sabah
23. Murad Məmmədov - Neftçi
24. Nihad Əhmədzadə - Sumqayıt
