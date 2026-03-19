Azərbaycan millisinin Portuqaliya və Bolqarıstanla oyunlar üçün heyəti açıqlanıb

21 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandası martın 20-də Bakıda təlim-məşq toplanışına başlayacaq.

Day.Az xəbər verir ki, U-21 Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin B qrupunda martın 27-də 8-ci kilometr qəsəbə stadionunda Portuqaliya yığmasını qəbul edəcək, ertəsi gün Bolqarıstana yollanacaq.

Komanda martın 31-də isə Plovdiv şəhərində Bolqarıstan seçməsi ilə qarşılaşacaq.

1. Sadiq Məmmədzadə - Difai

2. Xəyal Fərzullayev - Sumqayıt

3. Səlim Həşimov - Şamaxı

4. Emin Rüstəmov - Karvan Yevlax

5. Elgün Dünyamaliyev - Cəbrayıl

6. Raul Məmmədov - Səbail

7. Okan Təhmazlı - Zaqatala

8. Əkbər Eyubov - Mingəçevir

9. Kənan Feyziyev - Sumqayıt

10. Eşqin Əhmədov - Qəbələ

11. Rüfət Abbasov - Şamaxı

12. Nadir Orucov - Sumqayıt

13. Bilal İsmayılov - Şamaxı

14. Nuğay Rəşidov - Qəbələ

15. Emil Süleymanov - Şamaxı

16. Oruc Məmmədov - Şamaxı

17 Şahin Şahniyarov - Qəbələ

18. Edqar Ədilxanov - Şamaxı

19. Hikmət Cəbrayılzadə - Qarabağ

20. Həsən Nəzərli - Keçiörən Bələdiyyəsi (Türkiyə)

21. Nahid Əliyev - Şəfa

22. Şahin İbrahimov - Sabah

23. Murad Məmmədov - Neftçi

24. Nihad Əhmədzadə - Sumqayıt