https://news.day.az/azerinews/1823342.html Neftçalada avtomobil su kanalına aşıb, iki nəfər ölüb Neftçala rayonunda nəqliyyat vasitəsinin su kanalına aşması ilə nəticələnən yol qəzası zamanı iki nəfər ölüb. AZƏRTACxəbər verir ki, səhər saatlarında qeydə alınan qəza zamanı "Nissan" markalı avtomobil idarəetmədən çıxaraq su kanalına aşıb. Hadisə nəticəsində R.Manaflı və Ə.Manaflı dünyasını dəyişib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
