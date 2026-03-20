Alüminiumun qiyməti bir gündə kəskin düşüb

London Metal Birjasında (LME) üç aylıq alüminium fyuçerslərinin kotirovkaları 8,33% aşağı düşüb və minimum səviyyədə tona 3 130,83 dollara çatıb.

Day.Az xəbər verir ki, bu, 2018-ci ildən bəri bir gün ərzində ən güclü düşüşdür.

 

Qeyd edək ki, yaxın Şərqdəki münaqişənin dünya iqtisadiyyatına təsiri ilə bağlı artan narahatlıqlar sənaye metalları bazarlarında əhəmiyyətli itkilərə səbəb olduğundan alüminium qiymətləri aşağı düşür.