CENTCOM İrana zərbələrin yeni görüntülərini yayıb

ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığı (CENTCOM) İranda hədəflərə endirilən zərbələrin növbəti görüntülərini yayıb.

Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə CENTCOM-un "X" sosial şəbəkəsindəki paylaşımında bildirilib.

Paylaşımda ABŞ Mərkəzi Komandanlığının rəhbəri Bred Kuperin sözlərinə də yer verilib. O bildirib ki, İranın imkanları azalır.

 

Qeyd edək ki, yayılan görüntülərdə zərbələrin konkret hansı hədəflərə endirildiyi açıqlanmayıb.