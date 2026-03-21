https://news.day.az/azerinews/1823531.html
CENTCOM İrana zərbələrin yeni görüntülərini yayıb - VİDEO
ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığı (CENTCOM) İranda hədəflərə endirilən zərbələrin növbəti görüntülərini yayıb.
Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə CENTCOM-un "X" sosial şəbəkəsindəki paylaşımında bildirilib.
Paylaşımda ABŞ Mərkəzi Komandanlığının rəhbəri Bred Kuperin sözlərinə də yer verilib. O bildirib ki, İranın imkanları azalır.
Qeyd edək ki, yayılan görüntülərdə zərbələrin konkret hansı hədəflərə endirildiyi açıqlanmayıb.
