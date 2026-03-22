https://news.day.az/azerinews/1823636.html
Bu balıq sinir sistemini gücləndirir
Mintay balığı stresslə mübarizədə faydalıdır.
Axşam.az-ın məlumatına görə, mütəxəssislər bildirirlər ki, mintay balığı yüksək səviyyədə selenium tərkibi sayəsində sinir sisteminin dəstəklənməsində mühüm rol oynayır. Bu mikroelement yod və amin turşuları ilə birlikdə orqanizmin xroniki gərginlik və emosional yüklənməyə qarşı müdafiəsini gücləndirir.
Nutrisionistlərin sözlərinə görə, selenium antioksidant fermentlərin fəaliyyətində iştirak edir və xüsusilə böyük şəhərlərdə yaşayan, yüksək stress altında olan insanlar üçün əhəmiyyətlidir.
Həmçinin, mintay kürüsü leşitinlə zəngin olduğu üçün beyin funksiyalarını, yaddaşı və diqqəti dəstəkləyir.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре