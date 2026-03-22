Şirvan sakini kimyəvi maddədən zəhərlənərək ölüb

APA-nın məlumatına görə, Şirvan sakini, 1965-ci il təvəllüdlü Mənəfova Sevil Mirağa qızı yüksək konsentrasiyalı sirkə - "essensiya" turşusundan zəhərlənmə, ağız, boğaz, qida borusu və mədənin kimyəvi yanıq diaqnozu ilə Şirvan şəhər xəstəxanasına yerləşdirilib.

Həkimlərin intensiv müalicə tədbirlərinə baxmayaraq onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.