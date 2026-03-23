6-cı hissi çox güclü olan BÜRCLƏR: Ağızları faldır, dedikləri olur
Bəzi insanlar, ağzınızı açmadan nə deyəcəyinizi hiss edə bilirlər və ya otağa girəndə havadakı gərginliyi dərhal hiss edirlər... Bir çox insan bunu "altıncı hiss" adlandırır.
Lent.az bildirir ki, astroloqlara görə, bu hissin gücü ulduzların astroloji cədvəllərimizə pıçıldadıqlarındadır. Bəs hansı bürclər intuisiya ilə idarə olunur? Hansı bürclər daha güclü altıncı hissə malikdir?
Əgər tez-tez "Hiss etmişdim!" deyirsinizsə, yəqin ki, intuisiyaları ilə yaşayan xüsusi bürclərdənsiniz. Budur, demək olar ki, görünməz bir radara sahib olan, auraları ilə valeh edən və hər şeyi intuisiyaları ilə hiss edən bürclər!
Balıqlar
Əlbəttə, siyahının başında su qrupunun həssas üzvləri olan Balıqlar dayanır. Balıqlar dünyaya nazik bir pərdədən baxan hesab olunurlar. Onlar üçün real dünya ilə mənəvi dünya arasındakı xətt olduqca incədir.
Balıqlara yalan danışmaq demək olar ki, mümkün deyil. Onlar "təmiz və günahsız" görünsələr də, sizin sözlərinizə deyil, yaydığınız enerjiyə baxırlar. Əgər Balıqlar sizə "Nəsə səhvdir" deyirsə, məntiqi bir izahat verə bilməsələr belə, onlara etibar edin. Onlar artıq sizin hələ fərqinə varmadığınız emosional dalğaları hiss edib şərh ediblər.
Əqrəb
Əqrəblərin intuisiyası balığınkı qədər sadəlövh deyil; daha çox rentgen aparatına bənzəyir. Onlar "qaranlıqda gizlənmiş" hər şeyi aşkar etmək qabiliyyətinə malikdirlər.
Onların gözlərinə baxanda, sanki ruhunuzun ən dərin sirlərini oxuyurmuş kimi hiss edə bilərsiniz. Onlar kilometrlərlə uzaqdan xəyanəti, yalanı və ya səmimiyyətsizliyi hiss edirlər.
Əgər Əqrəb səbəbsiz birindən şübhələnirsə, deməli, həmin insan göründüyü kimi deyil. Nəticədə, hətta ona inanmayanlar belə, haqlı olduqlarını sübut edən bir hadisə ilə qarşılaşacaqlar. Buna görə də tez-tez onların "Mən demişdim!" dediyini eşidəcəksiniz.
Xərçəng
Xərçənglər ətrafdakıların əhval-ruhiyyəsini süngər kimi mənimsəyirlər. Otağa girəndə dərhal kimin əsəbi, kimin maska taxdığını bilirlər. Onların intuisiyası "qoruyucu instinkt" ilə qidalanır. Sevdikləri biri çətinlik çəkirsə, hətta həmin insan hələ kömək istəməsə belə, Xərçənglər bunu ürəklərində hiss edir və dərhal hərəkətə keçirlər.
Xərçənglərin xəyalları da çox vaxt çox aşkar və yol göstərən olur. Onlar məsum və asanlıqla aldanan kimi görünsələr də, ilahi əlamətlər və intuisiya onlara qəfildən həqiqəti ortaya qoyur. Onlardan bir şey gizlətməyə çalışmaq faydasız bir səydir.
