https://news.day.az/azerinews/1823789.html Dəfnə yarpağı sayəsində milyonlar QAZANDI Moskva sakini çantasındakı dəfnə yarpağı sayəsində 2,8 milyon rubldan çox (33 min dollardan çox) pul udub. Lent.az xəbər verir ki, qalibin sözlərinə görə, o, oyun üçün kortəbii olaraq üç 60 rublluq bilet alıb - onlardan biri şanslı olub. "Cüzdanımda bir dəfnə yarpağı və bir az şans", - Nelli uduşunu belə izah edib.
Dəfnə yarpağı sayəsində milyonlar QAZANDI
Moskva sakini çantasındakı dəfnə yarpağı sayəsində 2,8 milyon rubldan çox (33 min dollardan çox) pul udub.
Lent.az xəbər verir ki, qalibin sözlərinə görə, o, oyun üçün kortəbii olaraq üç 60 rublluq bilet alıb - onlardan biri şanslı olub.
"Cüzdanımda bir dəfnə yarpağı və bir az şans", - Nelli uduşunu belə izah edib.
Moskva sakini əldə etdiyi gəliri kreditlərini ödəmək üçün istifadə etməyi planlaşdırır.
