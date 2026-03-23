Havayda güclü daşqınlar nəticəsində 2000-dən çox insan işıqsız qalıb
Havayda 2 mindən çox sakin güclü yağışların səbəb olduğu son 20 ilin ən pis daşqınından sonra elektrik enerjisiz qalıb.
Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə "Associated Press" agentliyi xəbər verib.
Hakimiyyət orqanlarından bildirilib ki, leysan yağışlar bir həftə əvvəl baş verən qış fırtınasından sonra nəmlə doymuş torpağa düşüb. Sel axınları evləri və avtomobilləri aparıb. Yollara, hava limanlarına, məktəblərə və xəstəxanalara dəyən ziyan da daxil olmaqla, ümumi ziyan 1 milyard dolları keçə bilər.
Daşqınlar Honoluludan şimalda 5500 nəfərin təxliyə edilməsinə səbəb oldu, lakin sonradan bu əmr ləğv edilib. Xilasedicilər suyun səviyyəsinin sürətlə artdığı ərazilərdən 200-dən çox insanı təxliyə ediblər. Ölənlər barədə məlumat verilməyib.
