Yeməyi bir dəfədən çox qızdırmağın sağlamlıq üçün TƏHLÜKƏSİ
Mütəxəssislərin fikrincə, bir çox qida məhsulu yenidən qızdırıldıqdan sonra yalnız faydalı xüsusiyyətlərini itirmir, həm də sağlamlıq üçün təhlükəli ola bilər. Müasir həyatda insanların çoxu hər gün bir neçə dəfə təzə yemək bişirməyə vaxt tapmır. Buna görə də bir çox ailələr bir neçə gün üçün böyük porsiyalar hazırlayır. Bəs belə yeməkləri neçə dəfə qızdırmaq təhlükəsizdir?
Lent.az xəbər verir ki, soyuducuda saxlanılan hazır yemək qalıqlarını 3-4 gün ərzində təhlükəsiz şəkildə qızdırıb yemək mümkündür. Lakin bəzi mütəxəssislər bu müddəti 2 gün ilə məhdudlaşdırmağı məsləhət görür.
Ekspertlərin fikrincə, yeməyi hər dəfə qızdırdıqdan sonra onu daha bir gün saxlamaq mümkündür. Amma hər növbəti qızdırma yeməyin keyfiyyətinə mənfi təsir edir. İkinci qızdırmadan sonra yeməkdə faydalı maddələrin çoxu azalır və belə qida yalnız toxluq hissi yaradır, lakin sağlamlıq üçün ciddi fayda vermir.
Yeməyi necə düzgün qızdırmaq olar
Mütəxəssislər bir neçə tövsiyə verir:
Əgər şorba, makaron və ya digər yeməkləri bir neçə gün ərzində yeməyi planlaşdırırsınızsa, hamısını bir dəfəyə qızdırmaq əvəzinə hər porsiyanı ayrıca qızdırın.
Qalan yeməklərdən yeni yeməklər hazırlamaq da mümkündür. Məsələn:
ət rulonu ət sousunun əsasına çevrilə bilər
qalan düyüdən risotto və ya qızardılmış düyü hazırlamaq olar
Təkrar qızdırmanın təhlükəsi
Qızdırılmış yeməyi otaq temperaturunda uzun müddət saxlamaq olmaz
porsiyanı götürdükdən sonra qalan yemək dərhal soyuducuya qoyulmalıdır
Bu qaydalara riayət etmək qidanın təhlükəsizliyini qorumağa və sağlamlıq risklərini azaltmağa kömək edir.
