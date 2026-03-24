Çoxu belə yatır - Bədənin təhlükə vəziyyətində olduğunu GÖSTƏRİR - VİDEO
Yatış pozisiyası insanın psixoloji vəziyyəti haqqında mühüm ipucları verə bilər.
Milli.Az xəbər verir ki, mütəxəssislərin fikrincə, əllərini boynun altında birləşdirərək yatmaq bədənin müdafiə reaksiyası kimi qiymətləndirilir. Bu vəziyyət insanın hətta yuxu zamanı belə tam rahat olmadığını və beynin təhlükəsizlik hissini tam qəbul etmədiyini göstərə bilər.
Bu halın əsas səbəblərindən biri stress hormonu olan kortizolun yüksək səviyyədə olmasıdır. Qısa müddətdə bu hormon faydalı sayılsa da, uzun müddət yüksək qalması orqanizmə mənfi təsir göstərir.
Belə hallarda aşağıdakı əlamətlər müşahidə oluna bilər:
Yuxudan sonra belə yorğunluq hissinin qalması
Səhər oyanarkən gümrahlığın olmaması
Səbəbsiz aclıq hissi
Qarın nahiyəsində piylənmə
Dəridə səpkilər və ləkələr
Saç tökülməsinin artması
Daxili gərginlik və narahatlıq hissi
Mütəxəssislər bildirirlər ki, bədən istirahətə ehtiyac duysa da, zehin gərgin qaldıqda tam bərpa prosesi baş vermir. Bu səbəbdən bəzən daha çox çalışmaq deyil, əksinə, bir qədər yavaşlamaq və sakitləşməyi öyrənmək daha vacib olur.
Qeyd olunur ki, insan bədəni zaman-zaman müxtəlif siqnallar göndərir və bu işarələri düzgün anlamaq sağlam həyat üçün mühüm rol oynayır.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре