Çoxu belə yatır - Bədənin təhlükə vəziyyətində olduğunu

Yatış pozisiyası insanın psixoloji vəziyyəti haqqında mühüm ipucları verə bilər.

Milli.Az xəbər verir ki, mütəxəssislərin fikrincə, əllərini boynun altında birləşdirərək yatmaq bədənin müdafiə reaksiyası kimi qiymətləndirilir. Bu vəziyyət insanın hətta yuxu zamanı belə tam rahat olmadığını və beynin təhlükəsizlik hissini tam qəbul etmədiyini göstərə bilər.

Bu halın əsas səbəblərindən biri stress hormonu olan kortizolun yüksək səviyyədə olmasıdır. Qısa müddətdə bu hormon faydalı sayılsa da, uzun müddət yüksək qalması orqanizmə mənfi təsir göstərir.

Belə hallarda aşağıdakı əlamətlər müşahidə oluna bilər:

Yuxudan sonra belə yorğunluq hissinin qalması

Səhər oyanarkən gümrahlığın olmaması

Səbəbsiz aclıq hissi

Qarın nahiyəsində piylənmə

 

Dəridə səpkilər və ləkələr

Saç tökülməsinin artması

Daxili gərginlik və narahatlıq hissi

Mütəxəssislər bildirirlər ki, bədən istirahətə ehtiyac duysa da, zehin gərgin qaldıqda tam bərpa prosesi baş vermir. Bu səbəbdən bəzən daha çox çalışmaq deyil, əksinə, bir qədər yavaşlamaq və sakitləşməyi öyrənmək daha vacib olur.

Qeyd olunur ki, insan bədəni zaman-zaman müxtəlif siqnallar göndərir və bu işarələri düzgün anlamaq sağlam həyat üçün mühüm rol oynayır.