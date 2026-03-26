İlon Mask smartfon bazarına daxil olur - "Tesla Phone" gəlir?
Dünyanın ən zəngin adamı İlon Maskın illərdir danışılan "öz telefonunu istehsal etmə" ideyası yenidən gündəmə gəlib. "ShiftDelete" tərəfindən paylaşılan xəbərə görə, Mask "Apple" və "Google"un tətbiq mağazalarındakı hegemonluğuna qarşı öz cihazı ilə cavab verməyə hazırlaşır.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, İlon Mask bildirib ki, əgər Apple və Google "X" (keçmiş Twitter) platformasını tətbiq mağazalarından çıxarmağa çalışsalar və ya senzuranı artırsalar, o, alternativ bir telefon istehsal etməkdən çəkinməyəcək. Bu cihazın adının "X Phone" və ya "Tesla Pi Phone" olacağı ehtimal edilir.
Maskın telefonu sadəcə bir rabitə vasitəsi olmayacaq. Onun digər smartfonlarda olmayan unikal xüsusiyyətlərlə təchiz ediləcəyi gözlənilir.
Starlink inteqrasiyası: Dünyanın hər yerindən, hətta meşənin ortasında və ya dənizdə belə birbaşa peyk vasitəsilə internetə qoşulma imkanı.
Tesla ilə tam uyğunluq: Avtomobilinizi uzaqdan idarə etmək üçün ən qabaqcıl idarəetmə mərkəzi.
Neuralink dəstəyi: Gələcəkdə beyin-kompüter interfeysi ilə işləyə biləcək ilk smartfon olması ehtimalı.
Günəş enerjisi: Cihazın arxa hissəsində günəş panellərinin yerləşdirilməsi və öz-özünə şarj olması ideyası.
Mütəxəssislər hesab edirlər ki, Maskın sadiq pərəstişkar kütləsi və Tesla brendinin gücü sayəsində bu telefon qısa müddətdə iPhone-un ən böyük rəqibinə çevrilə bilər. Xüsusilə məlumatların gizliliyi və "azad internet" tərəfdarları üçün bu cihaz cəlbedici görünür.
Hələlik rəsmi bir tarix açıqlanmasa da, sızan məlumatlar prototip üzərində işlərin sürətləndiyini göstərir. Maskın gözlənilməz gedişlər etməyi sevdiyini nəzərə alsaq, yaxın 1-2 il ərzində sürpriz bir təqdimat görə bilərik.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре