İsraildə neft emalı zavoduna raket qalıqları düşüb

İsrailin şimal şəhəri Hayfada yerləşən "Bazan" neft emalı zavodunun sənaye binası və yanacaq tankerinə hava hücumundan müdafiə qüvvələri tərəfindən qarşısı alınmış raketin qalıqları düşüb. Day.Az xarici KİV-ə istiadən xəbər verir ki, ölkənin Yanğın və Xilasetmə Xidmətinin məlumatına görə, infrastruktur zərər görüb.
Hələlik raketin İrandan, yoxsa "Hizbullah" trəfindən Livandan atıldığı məlum deyil.
Qeyd edilib ki, yanğınsöndürənlər alovun yayılmasının qarşısını almaq, eyni zamanda insanların təhlükəsizliyini təmin etmək üçün çalışırlar.
Enerji naziri Eli Kohen bildirib ki, istehsal obyektlərinə zərər dəyməyib və yanacaq təchizatı təsirlənməyəcək.
