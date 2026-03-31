“Ağcabədi batalyonu”nun komandiri vəfat etdi

Birinci Qarabağ müharibəsində şücaətlər göstərmiş "Ağcabədi batalyonu"nun komandiri Tofiq Cəfərov vəfat edib.

Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, meharibə veteranı xəstəlik səbəbindən dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, "Ağcabədi batalyonu" 1992-ci ildə uğurlu hərbi kampaniyada fəal iştirak edib. Özünümüdafiə dəstəsi olaraq formalaşmış birlik daha sonra hərbi hissə kimi fəaliyyətini davam etdirib.