Hörmüz boğazı özü açılacaq - Tramp
ABŞ prezidenti Donald Tramp Hörmüz boğazının tezliklə açılacağını və İranın artıq məğlub edildiyini bəyan edib.
Day.Az xəbər verir ki, "Düşünürəm ki, o özü açılacaq. Mənim mövqeyim belədir ki, mən bu ölkəni darmadağın etmişəm. Onların artıq gücü qalmayıb, qoy bu boğazdan istifadə edən ölkələr gedib onu özləri açsın", - deyə Tramp qeyd edib.
O, həmçinin İranın "tam məhv edildiyini" deyib.
"Biz orada çox qalmayacağıq. Sadəcə onları yer üzündən silirik. Bu, tam məhvetmədir", - deyə Tramp qeyd edib.
