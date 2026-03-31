Hörmüz boğazı özü açılacaq

ABŞ prezidenti Donald Tramp Hörmüz boğazının tezliklə açılacağını və İranın artıq məğlub edildiyini bəyan edib.

Day.Az xəbər verir ki, "Düşünürəm ki, o özü açılacaq. Mənim mövqeyim belədir ki, mən bu ölkəni darmadağın etmişəm. Onların artıq gücü qalmayıb, qoy bu boğazdan istifadə edən ölkələr gedib onu özləri açsın", - deyə Tramp qeyd edib.

O, həmçinin İranın "tam məhv edildiyini" deyib.

"Biz orada çox qalmayacağıq. Sadəcə onları yer üzündən silirik. Bu, tam məhvetmədir", - deyə Tramp qeyd edib.