31 yaşlı kişini qətlə yetirən şəxs

Ötən gecə Tərtərdə qətl hadisəsi törədən şəxs saxlanılıb.

Day.Az xəbər verir ki, Tərtər şəhəri ərazisində həmyerlisi Nabil Aslanovu qətlə yetirən 1995-ci il təvəllüdlü Səfixan Nağıyev polis əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində tutulub və istintaqa təhvil verilib.

Faktla bağlı araşdırma davam etdirilir.